Економіка

07:36 24.12.2021

Корпорація "Еталон" у 2022 р. очікує зростання цін на автобуси мінімум на 20%

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Корпорація "Еталон" у 2022 р. очікує зростання цін на автобуси мінімум на 20%

Корпорація "Еталон" у 2022 році очікує зростання цін на автобуси щонайменше на 20%, насамперед через різке подорожчання енергоносіїв і матеріалів, повідомив президент корпорації Володимир Бутко.

"Ціни на метал виросли майже вдвічі, а про газ та електроенергію взагалі мовчу. Тому сьогодні ясно, що за тими цінами, за якими ми відпускали шкільні автобуси, вже не складеться, запаси закінчуються, і ми говоримо, що зростання цін буде мінімум на 20. Плюс заробітна плата, яку ми повинні підвищувати - це теж у ціні продукції, тому 20% - це ще те зростання, до якого ми звикли, але ми з жахом думаємо, подорожчання енергоносіїв у 2-3 рази, можна буде забути про виробництво і продаж", - сказав Бутко на підсумковій прес-конференції у Києві у четвер.

Він зазначив, що найбільш енергоємним виробництвом у складі корпорації є ковальський завод.

За словами директора Чернігівського ковальського заводу Віталія Третяка, цього року завод збільшив завантаження обладнання на 25% за рахунок освоєння 20 од. нової продукції.

"Ми досягли у собівартості на 1 кг продукції зниження використання електроенергії в кіловатах на 5%, газу на 3%, але ці роботи були зведені до нуля різким зростанням цін – на електроенергію за рік на 90%, газ – на 272%, плюс проблеми через пандемію - і цього року ми трохи втратили експортну складову - традиційний експорт до Польщі, Німеччини. І тепер ведемо переговори з компаніями з країн колишньої Югославії, скандинавськими країнами, США", - сказав Третяк.

Він зазначив, що частка енергоносіїв у собівартості цього року склала 25% - 25,5% у кіловатах (три роки тому – 30%), а з урахуванням ціни вона вже становить до 50%, що для підприємства "дуже складно".

Корпорація "Еталон" поєднує 21 підприємство. Основні напрями діяльності – виробництво автотранспортних засобів (автобуси різних класів, тролейбуси, трамваї), машинобудування, складська логістика, обладнання для очищення та сатурації води.

Як повідомлялося, у 2021 році реалізовано близько 255 автобусів (зокрема 200 шкільних), та 4 тролейбуси.

 

 

Теги: #автопром #ціни #еталон
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