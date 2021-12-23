Купівельна спроможність європейців зросла на 1,9% у 2021 році

Купівельна спроможність європейців у 2021 році збільшилася на 1,9% і сягнула EUR15,055 тис. на душу населення, повідомила дослідницька компанія GfK.

Загалом у Європі населенню цього року було доступно близько EUR10,2 трлн, які можна було витратити на продукти харчування, оплату житла та комунальних послуг, страхування та пенсійні накопичення, відпочинок, мобільний зв'язок та інші покупки.

Водночас показники наявного доходу суттєво різняться у 42 країнах, дані яких проаналізувала GfK. Найвищі результати зафіксовано в Ліхтенштейні, Швейцарії та Люксембургу, тоді як у Косово, Молдові та Україні вони були найнижчими. У результаті доходи жителів Ліхтенштейну в 34 рази вищі за доходи жителів України.

Показники 16 із 42 країн перевищують середнє значення у регіоні, тоді як у 26 країнах було зафіксовано рівень купівельної спроможності нижчий за середній.

Трійка лідерів за рівнем купівельної спроможності не змінилася порівняно з минулим роком: Ліхтенштейн - EUR64,63 тис. на душу населення (у 4,3 раза вище за середнє значення для всіх країн регіону), Швейцарія - EUR40,74 тис. (більше ніж у 2,7 раза), Люксембург - EUR35,1 тис. (у 2,3 раза вище).

Далі йдуть Ісландія, Норвегія, Данія, Австрія та Німеччина. Швеція піднялася на дев'яту позицію з десятої, а Велика Британія повернулася до десятки лідерів з 12-го місця минулого року.

В Україні, яка замикає список, наявні доходи населення становлять EUR1,892 тис. на людину, випливає з дослідження GfK.