ДТЕК 24-26 грудня очікує прибуття в Україну ще двох суден із 147 тис. тонн вугілля з Колумбії та США

"ДТЕК Енерго" очікує прибуття в Україну до кінця тижня ще двох суден із 147 тис. тонн енергетичного вугілля з Колумбії та США, повідомила прес-служба компанії в четвер.

За її даними, перше судно з 75 тис. тонн вугілля з Колумбії прибуває до порту "Чорноморськ" найближчої п'ятниці, друге – з 72 тис. тонн із США буде пришвартовано у порту "ТІС" у вихідні.

Вугілля з п'ятого і шостого суден класу Panamax, що прибули наприкінці листопада, поповнить склади ТЕС компанії.

"ДТЕК Енерго" продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. На додачу до чотирьох "Панамаксів" з імпортним вугіллям, які вже прибули, повністю відвантажені або зараз прямують на українські ТЕС, ми зустрічаємо ще два судна", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Крім того, компанія домовилася про додаткове дев'яте судно. Загалом це близько 618 тис. тонн вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий, третій та четвертий "Панамакси" з вугіллям для ТЕС "ДТЕК Енерго" прибули 5, 16 та 17 грудня.

З початку грудня компанія вже імпортувала морем близько 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.