Економіка

17:08 23.12.2021

ДТЕК 24-26 грудня очікує прибуття в Україну ще двох суден із 147 тис. тонн вугілля з Колумбії та США

2 хв читати
ДТЕК 24-26 грудня очікує прибуття в Україну ще двох суден із 147 тис. тонн вугілля з Колумбії та США

"ДТЕК Енерго" очікує прибуття в Україну до кінця тижня ще двох суден із 147 тис. тонн енергетичного вугілля з Колумбії та США, повідомила прес-служба компанії в четвер.

За її даними, перше судно з 75 тис. тонн вугілля з Колумбії прибуває до порту "Чорноморськ" найближчої п'ятниці, друге – з 72 тис. тонн із США буде пришвартовано у порту "ТІС" у вихідні.

Вугілля з п'ятого і шостого суден класу Panamax, що прибули наприкінці листопада, поповнить склади ТЕС компанії.

"ДТЕК Енерго" продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. На додачу до чотирьох "Панамаксів" з імпортним вугіллям, які вже прибули, повністю відвантажені або зараз прямують на українські ТЕС, ми зустрічаємо ще два судна", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Крім того, компанія домовилася про додаткове дев'яте судно. Загалом це близько 618 тис. тонн вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. Другий, третій та четвертий "Панамакси" з вугіллям для ТЕС "ДТЕК Енерго" прибули 5, 16 та 17 грудня.

З початку грудня компанія вже імпортувала морем близько 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Теги: #дтек_енерго #вугілля #судна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 17.12.2021
Україна збільшила запаси вугілля на 100 тис. тонн і продовжить нарощувати їх приблизно на 300 тис. тонн на місяць

Україна збільшила запаси вугілля на 100 тис. тонн і продовжить нарощувати їх приблизно на 300 тис. тонн на місяць

11:39 17.12.2021
"Нафтогаз" готовий за необхідності імпортувати вугілля – голова компанії

"Нафтогаз" готовий за необхідності імпортувати вугілля – голова компанії

16:44 16.12.2021
Україна приймає чергові дві з восьми законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США та Колумбії

Україна приймає чергові дві з восьми законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США та Колумбії

21:37 14.12.2021
Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

Міненерго пропонує Кабміну затвердити на випадок гострого дефіциту е/е умови роботи на газі вугільних ТЕС і ТЕЦ

07:40 14.12.2021
Україна очікує прибуття шести кораблів із вугіллям до кінця 2021 року

Україна очікує прибуття шести кораблів із вугіллям до кінця 2021 року

18:40 09.12.2021
"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

"Vodafone Україна" та "ДТЕК Енерго" протестували дистанційне керування транспортним засобом через мережу 5G

15:09 06.12.2021
Друге судно з вугіллям для "Центренерго" прибуло в Україну

Друге судно з вугіллям для "Центренерго" прибуло в Україну

19:35 05.12.2021
В Україну надійшла друга із семи законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США обсягом 66 тис. тонн

В Україну надійшла друга із семи законтрактованих ДТЕК партій вугілля зі США обсягом 66 тис. тонн

21:25 01.12.2021
Питання постачання третини необхідного "Центренерго" на зимовий період вугілля в активній стадії переговорів – член дирекції

Питання постачання третини необхідного "Центренерго" на зимовий період вугілля в активній стадії переговорів – член дирекції

20:25 01.12.2021
"Метінвест" утворив компанію для управління українськими вугільними активами

"Метінвест" утворив компанію для управління українськими вугільними активами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

ОСТАННЄ

Приблизно 30% великих компаній світу використовуватимуть криптовалюти до 2024 року - експерти

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабмін затвердив законопроект для підготовки до програми "Велика термомодернізація"

Україна до 2023 р. продовжила ембарго на російські товари

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

"Нафтогаз" може бути прибутковим уже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери – голова правління

Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

Україна та Угорщина уклали угоду на транспортування газу з 1 січня 2022 року

Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА