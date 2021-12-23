Економіка

12:24 23.12.2021

"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

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"Нафтогаз" улітку-2022 імпортуватиме газ і планує випуск євробондів приблизно у травні – голова правління

НАК "Нафтогаз України", незважаючи на наміри збільшити власний видобуток, улітку 2022 року буде змушений імпортувати газ, для чого, зокрема, планує випуск єврооблігацій орієнтовно у травні, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Нам все одно доведеться імпортувати газ цього літа. Для цього потрібні будуть суттєві фінансові ресурси, і "Нафтогаз" планує, зокрема, випускати єврооблігації приблизно в травні наступного року", - сказав Вітренко на брифінгу в четвер у Києві.

Він додав, що "для цього "Нафтогаз" має бути прибутковим і фінансово стійким. Окрім того, необхідно завершити впровадження в Україні європейського законодавства, наприклад у Кодексі газотранспортної системи, "який не відповідає євровимогам".

Вітренко також повідомив: "Ми підвищуватимемо власний видобуток, наскільки це можливо".

Водночас для збільшення видобутку він вважає за необхідне провести роботу з державними органами для усунення наявних на цьому шляху перешкод.

"Це складна робота, потрібна зміна нормативної бази, щоб Україна могла видобувати більше цього ресурсу", – сказав Вітренко.

На його думку, необхідно також підвищувати енергоефективність і забезпечити перехід тепловиків із природного на біогаз.

"Все це дасть змогу менше імпортувати", - підсумував Вітренко.

В інтерв'ю інтернет-виданню РБК голова правління "Нафтогазу України" сказав, що випуск єврооблігацій планується обсягом понад $1 млрд.

Теги: #нафтогаз #газ #вітренко
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