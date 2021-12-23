"Нафтогаз" може бути прибутковим уже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери – голова правління

НАК "Нафтогаз" може бути прибутковою вже за підсумками 2021 року, якщо не підведуть партнери, вважає голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Результати за цей рік, які перевірятимуть міжнародні аудитори, будуть у квітні наступного року. Ситуація продовжує бути складною. Але ми очікуємо, якщо нас не підведуть ні наші контрагенти, ні наші партнери в уряді, якщо не буде жодних ненормальних рішень із боку регулятора, тоді, відповідно, "Нафтогаз" може бути прибутковим уже за результатами цього року", – заявив Вітренко на брифінгу у четвер у Києві.

Водночас він зазначив, що у другому кварталі цього року НАК вдалося "переломити ситуацію" і вийти на прибуток у 8,5 млрд грн, проте збитки у розмірі 10,15 млрд грн за результатами першого кварталу все одно призвели до негативних показників за перше півріччя у розмірі 1,65 млрд грн.