Імпорт газу залежить від запитів промспоживачів та обсягів його постачання ГТС за добу – голова "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" має у своєму розпорядженні можливості для додаткового імпорту газу, обсяг цього імпорту залежатиме від запитів із боку промислових споживачів, а також від можливостей української ГТС, повідомив голова компанії Юрій Вітренко на прес-конференції в четвер у Києві.

"Питання щодо додаткових обсягів імпорту вирішуватимуть з урахуванням додаткових потреб клієнтів "Нафтогазу", наприклад промисловості, якщо вона звертатиметься до "Нафтогазу", а також з урахуванням особливостей функціонування української ГТС, скільки фізично потрібно газу імпортувати, враховуючи обмеження щодо підйому газу з підземних сховищ за певну добу", – сказав він.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" у 2021 році імпортував 77% всього газу в Україні, на що витратив 86 млрд грн.

"Фактично з червня газ в Україну імпортує лише "Нафтогаз", - наголосив голова компанії.