Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

НАК "Нафтогаз України" має у своєму розпорядженні достатній обсяг газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні, повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і водночас врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд куб. м газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є у підземці", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Окрім того, голова компанії наголосив на наявності можливостей для імпорту ресурсу.

Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і через пряме споживання, і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.