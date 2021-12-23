Економіка

11:36 23.12.2021

Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

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Власного газу "Нафтогазу" у ПСГ вистачить для забезпечення побутових та бюджетних споживачів – голова НАК

НАК "Нафтогаз України" має у своєму розпорядженні достатній обсяг газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні, повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і водночас врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд куб. м газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є у підземці", – сказав він на брифінгу у Києві у четвер.

Окрім того, голова компанії наголосив на наявності можливостей для імпорту ресурсу.

Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і через пряме споживання, і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.

Теги: #нафтогаз #газ #вітренко
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