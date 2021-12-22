Модернізацію систем теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH заплановано на 2022 р.

Проекти модернізації систем централізованого теплопостачання в Миколаєві, Полтаві та Умані за програмою DemoUkrainaDH буде реалізовано протягом 2022 року, повідомила прес-служба Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Згідно з повідомленням, аналогічні проекти вже реалізовано в Бердичеві, Чернівцях, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Миргороді, Олександрії, Тернополі, Вінниці та Житомирі. На сьогодні програму закрито для нових проектів.

"Проекти свідчать, що значних покращень можна досягти з порівняно обмеженими зусиллями. Але ми також спостерігаємо, що умови для впровадження проектів стали складнішими. Кілька проектів довелося скасувати за останні кілька років програми, переважно з фінансових причин, а також через відсутність підтримки з боку муніципалітетів. Постійна зміна керівництва в комунальних підприємствах теплопостачання і муніципалітетах також стала причиною цієї негативної тенденції", - наводяться в повідомленні слова старшого радника і керівника програми DemoUkrainaDH у НЕФКО Ронні Нільсон.

За час дії програми з 2012 року в реалізацію проектів було інвестовано близько EUR9,5 млн, з яких 4,5 млн становить фінансування НЕФКО, 3,5 млн – грант Швеції, 1,5 млн – співфінансування комунальними підприємствами.

"Фінансова окупність проектів загалом становила менше ніж 8 років, хоча в деяких проектах траплялися відхилення від терміну; наприклад, для деяких проектів окупність становила лише 2 роки. Це свідчить про те, що проекти були досить прибутковими для комунальних підприємств теплопостачання", – йдеться в повідомленні.

Програму DemoUkrainaDH було створено НЕФКО у співпраці з Мінрегіоном і за фінансової підтримки Швеції та Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища. Основною метою програми є демонстрація сучасних та енергоефективних технологій централізованого опалення для підвищення енергоефективності та скорочення викидів СО2.

НЕФКО - міжнародна фінансова організація, створена в 1990 році країнами Північної Європи (головний офіс - Гельсінкі, Фінляндія). Її діяльність пов'язана з фінансуванням практичних заходів, що сприяють "зеленому" зростанню.