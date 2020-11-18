Окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про зміну голів правління та наглядової ради ПриватБанку

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) знову відкрив провадження у справі про зміну голови правління ПриватБанку Петра Крумханзла та голови наглядової ради фінустанови Шерон Іскі.

Згідно з повідомленням прес-служби суду в середу, суд просять визнати протиправною бездіяльність Нацбанку, який не направив до наглядової ради банку вимогу про заміну Крумханзла та Іскі. У зв'язку з цим позивач просить ОАСК зобов'язати НБУ направити до ПриватБанку вимогу про звільнення відповідних керівників за незабезпечення ними, на думку позивача, належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства.

Як повідомлялося, 4 травня Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову профспілкової організації працівників ПриватБанку про припинення повноважень голови правління Петра Крумханзла.

ОАСК у червні відкрив провадження у справі про зміну голови та членів наглядової ради ПриватБанку.

Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 жовтня 2020 року за розміром загальних активів посідав 1-ше місце (600,15 млрд грн) серед 74 банків, що діяли в країні.