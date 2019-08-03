Україна збільшила запаси в ПСГ до 16 млрд куб. м - Коболєв

Україна з 4 квітня до 3 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до понад 16 млрд млн куб. м, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Сьогодні перейшли позначку в 16 млрд куб м. До початку опалювального сезону залишилося 73 дні", - написав Коболєв на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія має намір закачати додаткові обсяги газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією країни після 2019 року. Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує з запасами близько 20 млрд куб. м.