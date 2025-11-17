Інтерфакс-Україна
Економіка
21:47 17.11.2025

"Укрзалізниця" має в 5 разів більше електровозів ніж тепловозів – голова правління

Парк електровозів АТ "Укрзалізниця" в 5 разів більший за парк тепловозів, що робить їх критично важливими та зумовлює необхідність закупівлі саме електровозів, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у коментарі журналістам у зв’язку із закупівлею 55 електровозів у французького виробника Alstom.

"Основа української логістики, української залізниці, як і всеєвропейської - це електротяга. Це ефективніше, це 80% нашого обсягу, це в 5 разів більше їх в парку, і є критична потреба саме в цьому сегменті", - наголосив Перцовський, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, загалом співвідношення електрифікованої та неелектрифікованої мережі УЗ "десь 50 на 50", проте 80% вантажу і пасажиропотоку проходить по електрифікованих ділянках.

Перцовський уточнив, що вартість перевезень електротягою в 4-5 разів менше.

"Нам абсолютно критично мати надійний парк електровозів для того, щоб економічно доцільно перевозити наші вантажі", - підсумував голова правління УЗ.

Зазначається, що на початку проєкту розглядалася можливість закупівлі тепловозів, проте світове співтовариство і Україна, як його частина, вирішили дотримуватися принципів Паризької декларації, уникаючи нових капітальних інвестицій із підвищеним впливом на екологію.

Голова правління визнав, що в поточних умовах, коли є ризики знеструплень, тепловози є актуальними, але з цією метою компанія в екстреному форматі відновлює тепловози, який дісталися їй в спадок у великій кількості.

Окремо Перцовський повідомив, що група інженерів та машиністів відвідала Азербайджан, де працюють схожі локомотиви французького концерну Alstom, щоб ознайомитися з їх експлуатацією та особливостями техніки.

Як повідомлялось, французький концерн Alstom та українська "Укрзалізниця" підписали контракт на поставку 55 електровозів в Україну на суму EUR473 млн у 2027-2029 рр. Перший електровоз прибуде в Україну у першому кварталі 2027 року. Після цього відбудеться сертифікація та необхідні випробування.

"Укрзалізниця" наголосила, що 37% фінансування проєкту – це безповоротна грантова допомога в розмірі близько EUR173 млн з фонду URTF під управлінням Світового банку, тоді як інша частина - пільговий довгостроковий кредит ЄБРР на EUR300 млн.

Теги: #укрзалізниця #тяга

