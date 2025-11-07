"Укрнафта" оновила 50% парку спецтехніки за три роки

АТ "Укрнафта" закуповує сучасну спецтехніку та обладнання, щоб замінити застаріле устаткування та забезпечувати стабільність технологічних процесів і за три роки державного управління компанія оновила близько 50% спецтехніки, повідомило товариство у п'ятницю.

"На кінець 2022 року "Укрнафта" мала величезний парк застарілої техніки. Після переходу під державне управління оновили понад 700 одиниць спецтехніки — близько 50% необхідного парку, — сказав в. о. голови правління компанії Юрій Ткачук.

За його словами, товариство також концентрується на захисті об'єктів та персоналу. Зокрема, компанія будує інженерні укриття, посилює системи захисту і підвищує стійкість виробничих споруд, оскільки профілактичний захист завжди ефективніший, ніж відновлення після ударів.

"Попри війну, обстріли та втрати, "Укрнафта" продовжує нарощувати видобуток нафти й газу. Це не лише економічне завдання, а й внесок у енергетичну стійкість країни. Ми також залишаємося основним партнером Міністерства оборони України", – наголосив Ткачук.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК – UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.