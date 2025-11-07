Інтерфакс-Україна
Економіка
18:52 07.11.2025

"Укрнафта" оновила 50% парку спецтехніки за три роки

2 хв читати
"Укрнафта" оновила 50% парку спецтехніки за три роки

АТ "Укрнафта" закуповує сучасну спецтехніку та обладнання, щоб замінити застаріле устаткування та забезпечувати стабільність технологічних процесів і за три роки державного управління компанія оновила близько 50% спецтехніки, повідомило товариство у п'ятницю.

"На кінець 2022 року "Укрнафта" мала величезний парк застарілої техніки. Після переходу під державне управління оновили понад 700 одиниць спецтехніки — близько 50% необхідного парку, — сказав в. о. голови правління компанії Юрій Ткачук.

За його словами, товариство також концентрується на захисті об'єктів та персоналу. Зокрема, компанія будує інженерні укриття, посилює системи захисту і підвищує стійкість виробничих споруд, оскільки профілактичний захист завжди ефективніший, ніж відновлення після ударів.

"Попри війну, обстріли та втрати, "Укрнафта" продовжує нарощувати видобуток нафти й газу. Це не лише економічне завдання, а й внесок у енергетичну стійкість країни. Ми також залишаємося основним партнером Міністерства оборони України", – наголосив Ткачук.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК – UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #спецтехніка #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 27.10.2025
"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

"Укрнафта" зібрала 100 млн грн для Другого корпусу Національної гвардії України "Хартія"

17:42 20.10.2025
"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

"Укрнафта" оновила понад 50% АЗК Shall

15:41 20.10.2025
"Укрнафта" за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року

"Укрнафта" за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року

11:24 20.10.2025
"Укрнафта" створює новий напрям - gas to power

"Укрнафта" створює новий напрям - gas to power

16:11 29.07.2025
Дистриб’ютор корейської спецтехніки KCP "Авто-Регіон" планує до 2026 р. продати в Україні щонаймеше 10 од. техніки

Дистриб’ютор корейської спецтехніки KCP "Авто-Регіон" планує до 2026 р. продати в Україні щонаймеше 10 од. техніки

13:30 01.07.2025
"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

12:58 25.04.2025
"Укрнафта" з початку 2025 р. отримала 113 нових одиниць спецтехніки та транспорту

"Укрнафта" з початку 2025 р. отримала 113 нових одиниць спецтехніки та транспорту

19:16 08.01.2025
"Укрнафта" має намір орендувати спецтехніку в п'яти областях

"Укрнафта" має намір орендувати спецтехніку в п'яти областях

17:03 20.06.2024
Україна отримала від Німеччини 16 одиниць спецтехніки на EUR2,3 млн на відновлення енергоінфраструктури

Україна отримала від Німеччини 16 одиниць спецтехніки на EUR2,3 млн на відновлення енергоінфраструктури

00:15 27.11.2023
254 одиниці спецтехніки зараз працюють на вулицях Києва

254 одиниці спецтехніки зараз працюють на вулицях Києва

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

ОСТАННЄ

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

"Нафтогаз" та ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. домовилися про співпрацю для постачання американського LNG в Україну

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

"Нафтогаз" та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну

ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА