Інтерфакс-Україна
Економіка
16:11 29.07.2025

Дистриб’ютор корейської спецтехніки KCP "Авто-Регіон" планує до 2026 р. продати в Україні щонаймеше 10 од. техніки

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Дистриб’ютор корейської спецтехніки KCP "Авто-Регіон" планує до 2026 р. продати в Україні щонаймеше 10 од. техніки

Компанія "Авто-Регіон" (Київська обл.), постачальник та виробник спецтехніки, вантажного транспорту та автобусів, уклала дистриб’юторську угоду з південнокорейським виробником спецтехніки KCP (Korean Concrete Pump) і відтепер офіційно представляє бренд на українському ринку.

Згідно із пресрелізом компанії у вівторок, особливу актуальність для України мають автобетононасоси KCP, які використовуються під час відновлення інфраструктури – будівництві метро, житла і промислових об’єктів.

За інформацією КСР, вона є одним з світових лідерів у виробництві цієї техніки, яка оснащена сучасними гідравлічними системами, регульованою коробкою відбору потужності, керується як із кабіни, так і дистанційно.

"Автобетононасоси KCP - це високотехнологічна, складна й дорога спецтехніка. Ціни за одиницю стартують від 18 млн грн. Сьогодні ми бачимо стабільне зростання інтересу до таких машин – у зв’язку з відновленням житлового будівництва та розвитком інфраструктурних проєктів", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Авто-Регіону".

Дистриб’юторська угода, крім автобетононасосів, охоплює також автокрани, комунальну техніку та пожежні машини, що розширює пропозицію для муніципалітетів і будівельних компаній.

Пресслужба зазначила агентству, що сказати про прогнози продажів наразі складно, адже компанія лише почала аналізувати ринок, але повідомили, що до кінця року планують реалізувати в Україні щонайменше 10 од. техніки.

"Серед конкурентів на ринку присутні китайські бренди, зокрема SANY та XCMG, а також техніка італійської CIFA та німецького виробництва Liebherr. Проте, з огляду на стратегічний характер використання машин, зокрема для військових потреб, питання походження техніки часто стає принциповим. Китайське походження викликає сумніви у частини українських покупців, особливо коли йдеться про використання на військових чи державних об'єктах", - пояснила пресслужба.

Водночас переваги техніки KCP – інтелектуальні системи управління, висока точність подачі бетону, стабільність роботи на великих висотах, а також повна відповідність вимогам сучасного будівництва.

Пресслужба розповіла агентству, що автобетононасоси  KCP вже використовується, зокрема,  у проєктах заливки фундаментів, котлованів та ЗБК у житловому та комерційному будівництві (зокрема ЖК Варшавський в Києві), на будівництві нових станцій Київського метрополітену, для зведення фортифікаційних споруд, під час добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

Крім того, надбудови KCP можна встановлювати на шасі Daewoo Trucks, що, нагадується в пресрелізі, завдяки угоді про вільну торгівлю між Україною і Південною Кореєю (UKFTA), а також положенням закону "Про публічні закупівлі", дає змогу поставляти готову техніку без вимог локалізації.

За інформацією пресслужби "Авто-Регіону", компанія KCP спеціалізується на виробництві автобетононасосів, автокранів, комунальної техніки та пожежно-рятувальних машин. Продукція експортується у 48 країн світу, зокрема в США, Канаду, до країн ЄС.

Заснована 2024 року компанія "Авто-Регіон" є офіційним партнером корейського бренду вантажних автомобілів та спецтехніки Daewoo Trucks, турецького виробника автобусів Temsa та індійського виробника автомобілів TATA.

Сумісно з заводом Temsa компанія, зокрема, розробила модель шкільного автобуса, який сертифіковано в Україні.

Компанія має більш ніж 10 сервісних центрів по Україні та склад з понад 200 од. техніки та автобусів.

Теги: #авто_регіон #kcp #спецтехніка

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