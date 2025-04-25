"Укрнафта" з початку 2025 р. отримала 113 нових одиниць спецтехніки та транспорту

ПАТ "Укрнафта" продовжує процес оновлення техніки та транспорту і з початку 2025 року компанія отримала 113 нових одиниць спецтехніки і транспортних засобів.

"Постійне оновлення технічного парку є важливим елементом стратегії "Укрнафти" щодо модернізації своїх технологій та інфраструктури для видобутку та нафтосервісу. Це дозволяє замінити застарілі машини та обладнання, що були в експлуатації десятки років", - повідомили в товаристві у Facebook. В компанії зазначили, що вказані оновлення дозволяють не лише підвищити ефективність виробничих процесів, але й значно покращити умови роботи персоналу.

Загалом за період 2023-2025 років "Укрнафта" ввела в експлуатацію 663 одиниці нової техніки, серед яких, зокрема, ваговози, автобуси, вантажівки, автоцистерни, екскаватори, паливозаправники.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.