Інтерфакс-Україна
Економіка
13:30 01.07.2025

"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

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"Укрнафта" з початку року оновила 163 одиниці спецтехніки

ПАТ "Укрнафта" з початку 2025 року оновило 163 одиниці спецтехніки та транспорту, всього за період 2023-2025 років - 713 одиниць.

"Компанія оновлює застарілу техніку та обладнання, що вже відпрацювало свій ресурс, та замінює на сучасні машини, щоб підвищити ефективність виробничих процесів та покращити умови роботи працівників", - повідомив в.о. директора "Укрнафти" Юрій Ткачук у Facebook у вівторок.

Своєю чергою, з травня по червень 2025 року компанія отримала 50 нових машин, що вже працюють в регіональних підрозділах підприємства.

"Йдеться про паропідігрівальні установки, що призначені для видалення парафіну з нафтопромислового обладнання та інших виробничих операцій, для яких потрібен насичений пар", - зазначив очільник товариства.

Були також закуплені автоцистерни для перевезення нафти, які забезпечують ефективність процесу видобутку та нові тракторні тягачі, які допомагають транспортувати важку техніку.

Окрім того, були закуплені та поставлені вахтові і пасажирські автобуси, які перевозять співробітників на зміни, вантажівки і бульдозери.

Теги: #спецтехніка #укрнафта

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