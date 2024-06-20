Україна отримала від Німеччини 16 одиниць спецтехніки на EUR2,3 млн на відновлення енергоінфраструктури

Українським енергетикам передано два автомобілі Mercedes-Benz Arocs із краном-маніпулятором для робіт в електромережах під час зустрічі заступника міністра енергетики України Світлани Гринчук із надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Егером.

"Це частина партії з 16 одиниць спецтехніки на суму в EUR2,3 млн, придбаних у рамках українсько-німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів і закупівель, реалізованої GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва - ІФ-У)", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

Як поінформували у відомстві, частину автомобілів уже доставлено в Україну й передано енергетикам Харківської, Миколаївської та Тернопільської областей. Решту машин отримають оператори системи розподілу в Запорізькій і Черкаській областях, також додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину.

"Німеччина - наш надійний партнер. Країна - найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Внесок країни до Фонду становить понад EUR275 млн", - зазначила процитована на сайті Міненерго Гринчук.

Крім того, за словами Егера, від початку війни уряд Німеччини закупив і доставив українським енергетикам товарів на суму понад EUR12 млн у рамках українсько-німецького енергетичного партнерства. Крім того, трансформатори, генератори та сонячні панелі, надані німецькими компаніями, також були доставлені й зараз забезпечують електроенергією понад 550 тис. людей в Україні.

З березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, зокрема трансформатори, генератори, кабель, арматуру для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для виконання відновлювальних робіт.