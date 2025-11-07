Інтерфакс-Україна
Економіка
17:24 07.11.2025

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Україна має катастрофічний торговельний баланс в умовах повномасштабної війни, при цьому катастрофи у споживчому попиті не спостерігається, але вона неодмінно трапиться після завершення бойових дій, заявляє Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

На запитання під час інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", як він оцінюєте здатність української економіки зараз пройти ще кілька років війни, він відповів: "Захід буде давати гроші, пройдемо. Ні - не пройдемо". "Якщо у нас не буде зараз так званого репараційного кредиту, у нас грошей до лютого. Може не всі це знають, але останні роки ми витрачаємо не своє. Без допомоги ми не прожили б. Половина бюджету - гроші, які нам дали союзники", - пояснив Яценюк.

За його словами, гроші, які надійшли Україні як фінансова допомога і потрапили в резерви, продаються на ринку для фінансування дефіциту державного бюджету, а "грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим". І при цьому в Україні фактично встановлений фіксований курс валюти.

"Політика Нацбанку і уряду мені зрозуміла. Чи вчинив би я так само? Я би курс рухав. Але так, щоб не допустити, перше - краху банківської системи, друге - соціальної дестабілізації, і третє - інфляції. Наш торговельний баланс просто катастрофічний. 38 мільярдів мінус, в нас немає заробленої валюти, імпорт перевищує експорт. Це означає, якщо ви рухатимете курс в умовах 50% імпорту товарів, це одразу вплине на інфляцію. Є і зворотна сторона. Якщо ви рухатимете курс, імпорт здорожчає, його стане менше, торговельний баланс трохи оздоровиться", - пояснив голова КБФ.

Він наголосив, що з точки зору класичної економіки, те, що відбувається сьогодні в Україні - неправильно. "Але ми у воєнній економіці, треба вижити, тому доводиться вибирати з поганого і дуже поганого", - сказав Яценюк.

При цьому експрем'єр зазначив, що cередня зарплата в Україні зросла за 2024 рік на 24%, у 2025 - на 18%, а інфляція в 2024 році склала 12% і близько 14% - за 9 місяців 2025.

"Тобто у нас темпи росту доходів працюючих людей випереджають інфляцію. Станом на сьогодні не бачу катастрофи у споживчому попиті. Вона настане після завершення бойових дій, коли буде інша економіка й обставини. Наступний уряд може брати нашу методичку 2014 року, тільки робити доведеться удвічі більше від того, що робив я як прем'єр-міністр", - сказав Яценюк.

Теги: #війна #кошти #яценюк

