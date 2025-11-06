"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

Після масштабних обстрілів ворогом енергетичних об’єктів по всій країні, для збереження сталої роботи об’єднаної енергосистеми України (ОЕС), не допущення системної аварії та блекауту в ОЕС, НЕК "Укренерго" може застосовувати вимушено п’ять видів графіків відключень.

Різницю між ними роз’яснили в АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) в інфографіці на сайті товариства на цьому тижні.

"Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Графіки вводяться заради збереження цілісності ОЕС", - зазначили в "УРМ".

Зокрема, ГПВ (графік погодинних відключень електричної енергії) запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї. Дія вказаних графіків поширюється на промисловість, бізнес, побутових споживачів та не поширюється на об’єкти критичної інфраструктури і споживачів, що купують імпортовану е/е. Інформування споживачів про застосування ГПВ відбувається заздалегідь.

ГОП (графік обмеження споживання електричної потужності) також запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему. Дія цих графіків поширюється виключно на промисловість і бізнес і не застосовується до всіх інших споживачів. Споживачі отримують сповіщення щодо застосування ГОП теж заздалегідь.

ГАВ (графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі ризику порушень цілісності енергосистеми чи настання масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес та побутових споживачів. Час на запровадження обмеження – 15 хвилин.

ГОЕ (графік обмеження споживання е/е) запроваджується у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему і поширюється виключно на промисловість і бізнес. Споживачі отримують відповідні сповіщення заздалегідь.

СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі критичної ситуації в енергосистемі і поширюється на всіх споживачів без виключення. Час на запровадження обмеження – 3 хвилини.

До складу АТ "Українські розподільні мережі" входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу, зокрема АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Харківобленерго". Окрім того, товариству передано 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ "УРМ" є Міністерство енергетики України.