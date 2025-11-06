Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 06.11.2025

"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

2 хв читати
"Українські розподільні мережі" роз'яснили різницю між п'ятьма видами графіків обмежень е/е, які застосовує "Укренерго"

Після масштабних обстрілів ворогом енергетичних об’єктів по всій країні, для збереження сталої роботи об’єднаної енергосистеми України (ОЕС), не допущення системної аварії та блекауту в ОЕС, НЕК "Укренерго" може застосовувати вимушено п’ять видів графіків відключень.

Різницю між ними роз’яснили в АТ "Українські розподільні мережі" (УРМ) в інфографіці на сайті товариства на цьому тижні.

"Графіки – це превентивні заходи з обмеження споживання після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Графіки вводяться заради збереження цілісності ОЕС", - зазначили в "УРМ".

Зокрема, ГПВ (графік погодинних відключень електричної енергії) запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї. Дія вказаних графіків поширюється на промисловість, бізнес, побутових споживачів та не поширюється на об’єкти критичної інфраструктури і споживачів, що купують імпортовану е/е. Інформування споживачів про застосування ГПВ відбувається заздалегідь.

ГОП (графік обмеження споживання електричної потужності) також запроваджується за вказівкою диспетчера "Укренерго" у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему. Дія цих графіків поширюється виключно на промисловість і бізнес і не застосовується до всіх інших споживачів. Споживачі отримують сповіщення щодо застосування ГОП теж заздалегідь.

ГАВ (графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі ризику порушень цілісності енергосистеми чи настання масштабного неконтрольованого знеструмлення. Поширюється на промисловість, бізнес та побутових споживачів. Час на запровадження обмеження – 15 хвилин.

ГОЕ (графік обмеження споживання е/е) запроваджується у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему і поширюється виключно на промисловість і бізнес. Споживачі отримують відповідні сповіщення заздалегідь.

СГАВ (спеціальний графік аварійних відключень е/е) запроваджується у разі критичної ситуації в енергосистемі і поширюється на всіх споживачів без виключення. Час на запровадження обмеження – 3 хвилини.

До складу АТ "Українські розподільні мережі" входять державні контрольні пакети акцій шести операторів системи розподілу, зокрема АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Харківобленерго". Окрім того, товариству передано 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Єдиним акціонером та уповноваженим органом з управління корпоративними правами держави в АТ "УРМ" є Міністерство енергетики України.

Теги: #урм #відключення_світла #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 05.11.2025
Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

Графіки обмеження електрики можуть зменшитися чи зникнути з початком ОЗП – директор ЦДЕ

11:35 04.11.2025
"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

10:48 03.11.2025
Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

22:03 01.11.2025
"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

09:17 30.10.2025
Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

11:02 27.10.2025
Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

Внаслідок атак РФ є відключення е/е в кількох областях, у деяких регіонах запроваджено стабілізаційні відключення – "Укренерго"

11:56 24.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

11:35 23.10.2025
Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

16:09 22.10.2025
"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

15:25 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

"Укрзалізниця" має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%

Держлісагентство розбудовує лісонасіннєві центри з перспективою мати в 2,5 рази більше сіянців та експортувати 50%

Дебютне лідар-сканування українських лісів може розпочатися вже 2026 р. – голова Держлісагентства

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

ОСТАННЄ

Врожай-2025 буде на 6% більшим за минулорічний завдяки зерновим культурам - міністр

Замголови профільного комітету Ради наполягатиме на фінансуванні держзамовлення на пасажирські вагони для КВБЗ

Уряд компенсуватиме 30% тіла кредиту, залученого фізособами для придбання електрогенеруючих установок з альтернативних джерел енергії

Український агробізнес попри війну має переваги, які забезпечують його стабільність – дослідження Agrohub

Україна повинна переглянути механізм проведення аукціонів з ВДЕ – Пакет розширення

Продажі новорічних товарів у "Епіцентрі" виросли на 40%

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

Наглядова рада Ощадбанку обрала головою правління Каціона – заступника з питань корпоративного бізнесу

Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА