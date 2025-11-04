Інтерфакс-Україна
Економіка
12:37 04.11.2025

Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко

1 хв читати
Нова програма МВФ не залежатиме від надання репараційного кредиту - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання репараційного кредиту, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Вже у листопаді ми очікуємо на місію МВФ. Сподіваємось на репараційний кредит у квітні. Можливо, нова програма буде в січні, і вона безпосередньо не залежить від репараційного кредиту", — наголосила Свириденко на зустрічі з журналістами в понеділок, 3 листопада.

Свириденко нагадала, що на засіданні 24 жовтня Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з використанням заморожених російських активів. Тому вона впевнена, що кошти будуть надані.

Крім того, прем’єр-міністр додала, що кошти репараційного кредиту будуть спрямовані на оборонні та бюджетні видатки, проте, попередньо, має бути розроблена спільна конструкція із залученням країн G7.

Як повідомляло видання Politico, Європейські чиновники висловили побоювання, що МВФ може скасувати допомогу, якщо Бельгія не підтримає репараційний кредит Україні обсягом EUR140 млрд від заморожених російських активів, що здебільшого зберігаються саме у Бельгії.

Теги: #мвф #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 04.11.2025
Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

10:27 04.11.2025
Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу

Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:27 04.11.2025
Уряд розраховує на 10-14 млн користувачів "Зимової підтримки" взимку 2025-2026рр

Уряд розраховує на 10-14 млн користувачів "Зимової підтримки" взимку 2025-2026рр

14:15 03.11.2025
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

18:58 23.10.2025
В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

03:16 20.10.2025
МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

11:35 18.10.2025
Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

Зараз 55% українського газовидобутку недоступне – глава НБУ

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

ОСТАННЄ

Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%

НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Питання платіжного балансу має розглядатися з базовим припущенням достатнього міжнародного фінансування – Пишний

Оцінки ділової активності бізнесу у жовтні трохи погіршилися, але залишилися в позитивній зоні – НБУ

Доходи держбюджету за 10 міс.-2025 зросли на 26,4%, видатки – на 21,3% – Мінфін

Підласа: Ризиків щодо запланованих оборонних видатків немає, дохідна частина – стабільна

"НоваПей Кредит" за 9 міс. збільшив чистий прибуток в 1,8 раза за зростання виручки у 2,8 раза

IFC вважає прозору приватизацію держбанків ключем до залучення інвесторів

Оподаткування посилок до EUR150 має сенс лише за перекриття сірого імпорту через ФОПів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА