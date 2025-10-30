"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

НЕК "Укренерго" розпорядилася повернутися до графіків погодинних відключень на четвер з 15:00 до 22:00.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання. З 15:00 до 22:00 буде застосовано графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень – від 1 до 2 черг", - йдеться в повідомленні НЕК у четвер

Причина застосування обмежень – наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергосистему, вказує компанія.

Як повідомлялося, зранку четверга через удари РФ по енергооб’єктах було застосовано аварійні відключення, потім введено графіки погодинних відключень. За кілька годин обмеження залишилися тільки для промисловості в окремих регіонах країни.