Уряд спрямував Мінрозвитку кошти гранту в сумі 440 млн грн для "відновлюваної енергетики"

Кабінет міністрів України спрямував Міністерству розвитку громад та територій кошти гранту в сумі 440 млн гривень, які надходять відповідно до Грантової угоди про надання технічної допомоги для інвестицій та закупівель "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 10.02.2025, за спеціальним фондом державного бюджету на нові бюджетні програми.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у четвер, 396 млн. гривень (видатки розвитку) спрямовано для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)"; 44 млн. гривень (видатки споживання) - для забезпечення управління проектом "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".

Затверджено також Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".