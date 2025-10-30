Інтерфакс-Україна
Економіка
11:02 30.10.2025

Уряд спрямував Мінрозвитку кошти гранту в сумі 440 млн грн для "відновлюваної енергетики"

1 хв читати
Уряд спрямував Мінрозвитку кошти гранту в сумі 440 млн грн для "відновлюваної енергетики"

Кабінет міністрів України спрямував Міністерству розвитку громад та територій кошти гранту в сумі 440 млн гривень, які надходять відповідно до Грантової угоди про надання технічної допомоги для інвестицій та закупівель "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 10.02.2025, за спеціальним фондом державного бюджету на нові бюджетні програми.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у четвер, 396 млн. гривень (видатки розвитку) спрямовано для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)"; 44 млн. гривень (видатки споживання) - для забезпечення управління проектом "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".

Затверджено також Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках проекту "Рішення для відновлюваної енергетики (RES)".

Теги: #мінгромад #кошти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 27.10.2025
Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

16:48 23.10.2025
Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

09:51 23.10.2025
Кабмін виділив 41,2 млн грн на відновлювальні роботи Волинського обласного ліцею

Кабмін виділив 41,2 млн грн на відновлювальні роботи Волинського обласного ліцею

11:42 13.10.2025
ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

13:58 09.10.2025
Рада призначила виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада призначила виплати на лікування військовим, звільненим з полону

09:57 06.10.2025
Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

16:51 03.10.2025
В управління АРМА передано 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Макеєнка

В управління АРМА передано 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Макеєнка

15:57 03.10.2025
Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

12:28 02.10.2025
Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

11:38 02.10.2025
Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

ВАЖЛИВЕ

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

Німеччина вносить EUR60 млн у Фонд підтримки енергетики України - Свириденко

ОСТАННЄ

В Україні у 2025 р. запрацювало 10 нових зернопереробних підприємств

Осіння посівна не вирішила проблему жита, Україні в сезоні-2025/26 доведеться збільшити його імпорт у 5 разів - Рибчинський

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р до 1,7% і у 2026р до 1% та покращив оцінку курсу гривні

Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

Україна в сезоні-2025 скоротила виробництво гречки на 15%, проте підстав для ажіотажу немає – галузева асоціація

Україна нарощує виробництво пшениці дурум, макаронні вироби в 2025р буде на 50% виготовлено з вітчизняної сировини

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру

ЄБРР виділить банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Середньомісячна зарплата в Україні у вересні зросла на 2,7% - Держстат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА