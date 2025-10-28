"Укренерго" накопичило аварійний запас обладнання втричі більше нормативу – очільник компанії

НЕК "Укренерго" при підготовці до проходження зимового періоду 2025-2026 років зосереджувалося на забезпеченні захисту об'єктів системи передачі електроенергії від ворожих атак та накопиченні запасу обладнання на випадок виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі.

"За допомогою наших європейських партнерів на наших складах знаходиться обладнання, якого втричі більше, чим вимагають нормативи для аварійного відновлення енергосистеми", - сказав голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко на брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

Водночас, як він зазначив, накопиченого аварійного запасу може виявитися замало при продовженні атак на енергосистему.

"Тому ми продовжуємо працювати з колегами щодо можливості отримання додаткового обладнання для відновлення нашої енергосистеми. Персонал у нас готовий, обладнання також є", - додав очільник компанії.

За його словами, "Укренерго" для забезпечення безпеки енергосистеми і проходження очікуваного зимового періоду також виконало багато робіт щодо встановлення захисту для об'єктів компанії, і, в першу чергу, автотрансформаторів.

"Збудовані перший та другий рівень захисту, і автотрансформатор, який знаходиться зараз у другому рівні захисту, достатній для того, щоб передати обсяги енергії, які будуть спожиті в областях. Це – основна робота", – констатував Зайченко.

Як повідомлялося з посиланням на очільника "Укренерго", наразі рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RP9oyumDgb0