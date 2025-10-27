Єдиний проєктний портфель доповнився 42 кейсами та 4 програмами на 1,1 трлн грн

Стратегічна інвестиційна рада додатково включила 42 проєкти та чотири програми на загальну суму понад 1,1 трлн грн до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави (ЄПП).

Згідно з інформацією на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського госпордартсва серед сфер: в енергетиці – 25 проєктів (660,06 млрд грн), транспорті – 11 проєктів (387,8 млрд грн), правовій системі – один проєкт (0,4 млрд грн), муніципальній інфраструктурі – два проєкти та дві програми (76,8 млрд грн), безпеці громадян – три проєкти (2,5 млрд грн), житло – одна програма (12,5 млрд грн), освіта і наука – одна програма (6,0 млрд грн).

Наразі загальний обсяг ЄПП публічних інвестицій держави сягає 12,5 трлн грн.

Як повідомлялось, 26 серпня Стратінвестрада схвалила ЄПП на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн. З них 75 ініціатив базуються на основі існуючих (продовжуються з 2025 року) з орієнтовною вартістю близько 1 трлн грн, решта 74 проєкти - нові (вперше подані), їх орієнтовна вартість - близько 10,4 трлн грн.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що зазначені суми - це загальна кошторисна вартість ініціатив, а не план фінансування лише на 2026 рік. Сам ЄПП надає підстави ініціативам претендувати на повне або часткове фінансування з державного бюджету у 2026 році та наступних бюджетних періодах.