Інтерфакс-Україна
Економіка
09:45 24.10.2025

Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

2 хв читати
Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

Ухвалення закону про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ще цього року, а набуття ним чинності — у 2028 році, повідомив старший проєктний менеджер за напрямком залізничний транспорт команди підтримки відновлення та реформ при Мінрозвитку Роман Мельниченко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На VII міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" у четвер він зазначив, що закон має на меті забезпечення технологічної сумісності національної залізничної системи з трансʼєвропейською транспортною мережею на основних напрямках перевезень.

Крім того, документ закріплює надання громадянам та субʼєктам господарювання публічних послуг у сфері безлеки та інтероперабельності залізничного транспорту за принципом "єдиного вікна".

Згідно з презентацією на конференції, закон впроваджує процедури отримання сертифікатів безпеки та авторизації, ліцензування залізничних перевізників за європейськими принципами.

Також передбачається сертифікація обʼєктів, відповідальних за технічне обслуговування рухомого складу, європейська модель підготовки та сертифікації машиністів та процедура внутрішньої та зовнішньої оцінки ризиків як основа для прийняття рішень.

Зазначається, що етапи впровадження реформи передбачають у 2026 році створення Національного бюро з рослідування аварій ( законопроєкт 13674 від 21 серпня 2025 року), у 2027 році організацію національного органу з безпеки, прийняття закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, забезпечення адаптації структури "Укрзалізниці" до вимог нового закону. Йдеться також про розбудову інституційної спроможності національного органу з безпеки, куди входить набір та персоналу, створення реєстрів та гармонізація з реєстрами ЄС.

За словами Мельниченка, це потребуватиме прийняття більш ніж 30 підзаконних актів у сферах безпеки руху, інтероперабельності та сертифікації машиністів.

Директор департаменту стратегії та трансформації "Укрзалізниці" Олег Яковенко під час Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 16 жовтня повідомляв, що наразі планується внесення законопроєкту "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України" в Раду, щоб прийняти його до кінця року, тоді як наступного року компанія очікує на внесення законопроєкту про лібералізацію ринку.

Теги: #безпека #закон #залізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 21.10.2025
У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

14:51 21.10.2025
Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

16:26 15.10.2025
Порошенко закликав Європу до життя без росії:

Порошенко закликав Європу до життя без росії:

16:14 14.10.2025
Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

22:27 13.10.2025
Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

Четвертий міжнародний саміт з продовольчої безпеки відбудеться у Києві у листопаді - МЗС

20:30 13.10.2025
Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

19:10 12.10.2025
Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

08:43 09.10.2025
Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

Кабмін пропонує встановити відповідальності за порушення безпеки здоровʼя працівників у вибухонебезпечному середовищі

17:12 08.10.2025
У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

ВАЖЛИВЕ

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

ОСТАННЄ

Уряд працює над відновленням Дорожнього фонду, але з включенням в нього залізниці та міського транспорту

BlaBlaCar зменшив максимальний сервісний збор на 13% у межах саморегуляції після рекомендацій АМКУ

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону – Свириденко

Інвестиції в статутний капітал в рамках стимулюючої валютної лібералізації у вересні досягли $56 млн

В НБУ бачать серед можливих нових маяків з МВФ розвиток ринку капіталів, детінізацію та приватизацію держбанків

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

Україна почала відбирати газ із ПСГ

McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА