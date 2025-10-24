Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

Ухвалення закону про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ще цього року, а набуття ним чинності — у 2028 році, повідомив старший проєктний менеджер за напрямком залізничний транспорт команди підтримки відновлення та реформ при Мінрозвитку Роман Мельниченко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

На VII міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" у четвер він зазначив, що закон має на меті забезпечення технологічної сумісності національної залізничної системи з трансʼєвропейською транспортною мережею на основних напрямках перевезень.

Крім того, документ закріплює надання громадянам та субʼєктам господарювання публічних послуг у сфері безлеки та інтероперабельності залізничного транспорту за принципом "єдиного вікна".

Згідно з презентацією на конференції, закон впроваджує процедури отримання сертифікатів безпеки та авторизації, ліцензування залізничних перевізників за європейськими принципами.

Також передбачається сертифікація обʼєктів, відповідальних за технічне обслуговування рухомого складу, європейська модель підготовки та сертифікації машиністів та процедура внутрішньої та зовнішньої оцінки ризиків як основа для прийняття рішень.

Зазначається, що етапи впровадження реформи передбачають у 2026 році створення Національного бюро з рослідування аварій ( законопроєкт 13674 від 21 серпня 2025 року), у 2027 році організацію національного органу з безпеки, прийняття закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, забезпечення адаптації структури "Укрзалізниці" до вимог нового закону. Йдеться також про розбудову інституційної спроможності національного органу з безпеки, куди входить набір та персоналу, створення реєстрів та гармонізація з реєстрами ЄС.

За словами Мельниченка, це потребуватиме прийняття більш ніж 30 підзаконних актів у сферах безпеки руху, інтероперабельності та сертифікації машиністів.

Директор департаменту стратегії та трансформації "Укрзалізниці" Олег Яковенко під час Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 16 жовтня повідомляв, що наразі планується внесення законопроєкту "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України" в Раду, щоб прийняти його до кінця року, тоді як наступного року компанія очікує на внесення законопроєкту про лібералізацію ринку.