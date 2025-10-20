"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

АТ "Укрнафта" за січень-вересень 2025 року сплатило державі 22,5 млрд грн податків і 5 млрд грн дивідендів, повідомило товариство у понеділок з посиланням на в. о. голови правління компанії Юрія Ткачука.

"Дякую всій 20-тисячній команді "Укрнафти" — людям, які забезпечують стабільність видобутку, розвиток мережі, наукові дослідження та впровадження інновацій навіть у найскладніших умовах", - зазначив він.

Як проінформували в "Укрнафті", наразі компанія створює новий важливий напрям - gas to power. У портфелі товариства понад 400 МВт проєктів розподіленої генерації, які реалізуються спільно з ЄБРР та за грантової підтримки урядів Швеції, Норвегії, Німеччини та Нідерландів.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.