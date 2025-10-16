Інтерфакс-Україна
Економіка
09:34 16.10.2025

Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з новопризначеним президентом Експортно-імпортного банку США (EXIM Bank USA) Джоном Йовановичем проєкти у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану.

"Для нас важливо на всіх майданчиках демонструвати, що Україна — надійний партнер і може пропонувати перспективні бізнес-кейси… Ексімбанк може стати надійним великим партнером співробітництва між США та Україною. Працюємо над розвитком співпраці", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Україна готова до розвитку співпраці в енергетиці, інфраструктурі, логістиці, видобутку критичних мінералів.

"Приділили увагу проєктам у сфері імпорту газу, ядерної енергетики та розвитку спільного видобутку урану", - додала вона.

Як повідомлялося, в грудні 2024 року Velta Holding U.S., материнська компанія групи "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.), отримала лист про наміри (LOI) від Експортно-імпортного банку США на розвиток проєкту будівництва виробничого комплексу із виробництва титану на базі інноваційної української технології в США.

