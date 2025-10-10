Інтерфакс-Україна
Економіка
12:05 10.10.2025

Зростання ВВП України протягом вересня та жовтня становитиме 3-4%, на 2026р. прогноз залишається на рівні 2,5% - Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

Зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) продовжиться в другій половині 2025 року, протягом вересня та жовтня воно буде на рівні 3-4%, сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на годині запитань до уряду в Раді у п’ятницю.

За словами міністра, за попередніми оцінками Мінекономіки, в серпні-2025 до серпня-2024 було зафіксоване зростання ВВП понад 5%. Головними імпульсами стали нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і сільському господарстві.

"Ви будете бачити в другій половині цього року таке підвищене зростання. Це дуже характерно буде відрізняти нас від того, що в росії з кожним місяцем (його – ІФ-У) зростання уповільнюватиметься і досягне 0%, в той час, коли у нас протягом і вересня, і жовтня буде зростання 3-4%, пов'язане з різноманітними факторами", - розповів міністр, відповідаючи на питання нардепів щодо ВВП.

Соболев додав, що Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2026 році на рівні приблизно 2,5% і дотримується цього прогнозу.

Відповідаючи на запитання щодо впливу ресурсної угоди між Україною та США, Соболев наголосив, що існує зацікавленість щодо співінвестування проєктів Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

"Ми знаємо, що фонд десь буде в розмірі $200 млн до кінця наступного року. І це будуть вкладення в Україні. Звісно, вони будуть розтягнені в часі, але ми знаємо також, що існує дуже велика зацікавленість у співінвенстуванні проєктів фонду. І ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом", - підкреслив очільник Мінекономіки.

Він також вважає, що це вплине і на ВВП, проте зазначив, що конкретні оцінки давати рано.

