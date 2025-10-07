Інтерфакс-Україна
Економіка
18:10 07.10.2025

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів за результатами наради з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко.

"Уряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати. Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

Також президент повідомив про ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Він також повідомив, що доручив підготувати й доповісти про шляхи підвищення зарплати вчителів, "об уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року".

"Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб. Очікую урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є частиною групи "Нафтогаз", у квітні заявляла, що продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни прийнято з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас "Нафтогаз" закликав споживачів відповідально ставитися до своєчасних розрахунків, що "допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру".

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

 

Теги: #зеленський #енергетика #газ #тарифи

