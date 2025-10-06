Інтерфакс-Україна
Економіка
09:57 06.10.2025

Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув зі США близько $44 млн Промінвестбанку

Державний бюджет України отримав близько $44 млн виведеного з ринку на початку повномасштабного вторгнення Промінвестбанку, які на кілька років застрягли в США через судовий процес, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). 

"Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках Промінвестбанку державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько $44 млн. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України", – йдеться у повідомленні ФГВФО.

Фонд уточнив, що у гривневому еквіваленті це складає 1835,5 млн грн.

Як повідомлялося, 25 лютого 2022 року Нацбанк відкликав банківські ліцензії та відправив у ліквідацію Промінвестбанк, що належав російській держкорпорації "ВЭБ.РФ", та Міжнародний резервний банк, що належав Сбєрбанку Росії. У травні того ж року РНБО ухвалила рішення про примусове вилучення акцій цих банків, відповідно Фонд замінив "материнські" структури російських банків в реєстрі кредиторів на державу Україна. Під час ліквідації Промінвестбанку було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в Bank оf New York Mellon (США) розміщено $2 млн та понад EUR36,6 млн. У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв’язку із запровадженням США санкцій проти банку як дочірньої компанії російської "ВЭБ.РФ".

Як пояснювала агентству "Інтерфакс-Україна" директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай, додатковою проблемою стали претензії на ці гроші з боку громадян США, чиї родичі загинули від дій Талібану в Афганістані та зажадали виплати компенсації за рахунок російських коштів, оскільки росіяни фінансували Талібан.

