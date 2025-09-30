Інтерфакс-Україна
Економіка
12:57 30.09.2025

Фінкомітет Ради знову рекомендував законопроєкт про НУР до 2-го читання – Гетманцев

2 хв читати
Фінкомітет Ради знову рекомендував законопроєкт про НУР до 2-го читання – Гетманцев

Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку (НУР, аналог німецького KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітет переглянув своє рішення і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N11238 про Національну установу розвитку", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За словами Гетманцева, НУР — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Сам законопроєкт передбачає подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику; залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти; підтримку передусім МСП, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (у тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Крім того, пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Крім того, передбачається надання можливості ЕКА брати участь у держпрограмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

"Україна потребує власної KfW. Це стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує. Її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва", – пояснив Гетманцев.

Як повідомлялося, 18 червня Рада прийняла за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР) (№11238 та №11239), які підтримали 233 нардепи.

Згідно з пояснювальними записками на сайті Ради, законопроєкт №11238 визначає підстави для створення НУР та ключові питання її діяльності, тоді як №11239 – особливості оподаткування коштів, одержаних на безповоротній основі від НУР.

Гетманцев уточнював, що законопроєкти були розроблені спільно з Міністерством фінансів та Національним банком України.

Німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.

 

Теги: #нур #рада #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 25.09.2025
Гетманцев за надання малозабезпеченим сім'ям ваучерів на оплату гуртків і секцій

Гетманцев за надання малозабезпеченим сім'ям ваучерів на оплату гуртків і секцій

16:30 23.09.2025
Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

16:00 22.09.2025
Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

12:58 17.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 буде представлено в Раді 19 вересня

Проєкт держбюджету-2026 буде представлено в Раді 19 вересня

16:53 16.09.2025
Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

22:24 15.09.2025
До Ради внесли проект держбюджету-2026

До Ради внесли проект держбюджету-2026

05:02 11.09.2025
Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

21:02 04.09.2025
Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

Встановлення термінів військової служби є одним з напрямів розв'язання проблеми СЗЧ - нардеп

ВАЖЛИВЕ

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

ОСТАННЄ

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

Український зернотрейдер ”Грейн Пауер”,  наростив експорт у I півріччі 2025 року

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

Київ за рік хоче закупити 40 односекційних тролейбусів за 1 млрд грн

Чайний бізнес з Дніпра Teahouse отримає грант на відновлення обладнання після атаки РФ - Свириденко

Нафта торгується в мінусі, Brent близько $67,6 за барель

ЄС та Данія через Фонд підтримки енергетики профінансували три лопаті для пошкодженої РФ ВЕС на EUR3,23 млн

ПриватБанк спрямував 2,5 млн грн на відновлення Інституту кардіології ім.Стражеска в Києвім

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА