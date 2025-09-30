Фінкомітет Ради знову рекомендував законопроєкт про НУР до 2-го читання – Гетманцев

Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №11238 про створення Національної установи розвитку (НУР, аналог німецького KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітет переглянув своє рішення і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N11238 про Національну установу розвитку", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За словами Гетманцева, НУР — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Сам законопроєкт передбачає подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику; залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти; підтримку передусім МСП, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (у тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Крім того, пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства (ЕКА), як страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Крім того, передбачається надання можливості ЕКА брати участь у держпрограмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

"Україна потребує власної KfW. Це стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує. Її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва", – пояснив Гетманцев.

Як повідомлялося, 18 червня Рада прийняла за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР) (№11238 та №11239), які підтримали 233 нардепи.

Згідно з пояснювальними записками на сайті Ради, законопроєкт №11238 визначає підстави для створення НУР та ключові питання її діяльності, тоді як №11239 – особливості оподаткування коштів, одержаних на безповоротній основі від НУР.

Гетманцев уточнював, що законопроєкти були розроблені спільно з Міністерством фінансів та Національним банком України.

Німецька KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.