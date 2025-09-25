Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Європейська Комісія продовжить угоду з Україною про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

“Сьогодні ми домовились із Європейською Комісією про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року”, - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Кулеба зазначив, що це означає, що “українські та європейські перевізники й надалі зможуть працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів; ми зберігаємо стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет; гарантуємо можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів. Це, без перебільшення, одна з найважливіших подій для сфери вантажних перевезень та експорту України автомобільним транспортом”, - наголосив Кулеба.

За його словами, за час дії транспортного безвізу автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків. “Це прямий результат того, що наша економіка отримала нові можливості, а бізнес – свободу працювати з країнами ЄС. Питома ж вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%”, - повідомив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом було підписана у червні 2022 року. У червні 2024 року домовленості було продовжено втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізацію буде автоматично продовжено до кінця 2025 року у разі відсутності негативного впливу на сторони угоди та відсутності порушень.

Продовження домовленостей не передбачає зміни правил: перевізники мають дотримуватись чинних вимог, серед яких - маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

У рамках продовження угоди про лібералізацію Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням. Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній. Йдеться про норми закону №4347, ухваленого у березні 2025 року.

Також зазначається, що після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.