Інтерфакс-Україна
Економіка
17:36 25.09.2025

Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

2 хв читати
Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.
Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Європейська Комісія продовжить угоду з Україною про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

“Сьогодні ми домовились із Європейською Комісією про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців — щонайменше до березня 2027 року”, - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Кулеба зазначив, що це означає, що “українські та європейські перевізники й надалі зможуть працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів; ми зберігаємо стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет; гарантуємо можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів. Це, без перебільшення, одна з найважливіших подій для сфери вантажних перевезень та експорту України автомобільним транспортом”, - наголосив Кулеба.

За його словами, за час дії транспортного безвізу автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків. “Це прямий результат того, що наша економіка отримала нові можливості, а бізнес – свободу працювати з країнами ЄС. Питома ж вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%”, - повідомив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом було підписана у червні 2022 року. У червні 2024 року домовленості було продовжено втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізацію буде автоматично продовжено до кінця 2025 року у разі відсутності негативного впливу на сторони угоди та відсутності порушень.

Продовження домовленостей не передбачає зміни правил: перевізники мають дотримуватись чинних вимог, серед яких - маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

У рамках продовження угоди про лібералізацію Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням. Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній. Йдеться про норми закону №4347, ухваленого у березні 2025 року.

Також зазначається, що після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Теги: #транспортний_безвіз #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 25.09.2025
ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

09:42 25.09.2025
Рішення про українську територію має приймати Україна, Європа продовжить підтримку і надасть все необхідне - фон дер Ляєн

Рішення про українську територію має приймати Україна, Європа продовжить підтримку і надасть все необхідне - фон дер Ляєн

20:06 24.09.2025
Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

Україна може отримати новий транш за програмою ERA вже в жовтні

19:35 24.09.2025
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

14:01 23.09.2025
Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

Словаччина та Польща наполягатимуть на створенні спецфонду для захисту своїх фермерів від української агропродукції

15:50 22.09.2025
Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

Міністри оборони країн ЄС обговорять створення системи антидронового захисту на східному кордоні

21:21 21.09.2025
Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

Зеленський подякував Євросоюзу за узгодження 19-го пакета санкцій проти РФ і закликав США до рішучих кроків

22:51 19.09.2025
Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

22:08 19.09.2025
Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

Мінекономіки додало 212 позицій до переліку вітчизняної с/г техніки, закупівлю якої компенсує держава

Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

Україна очолює рейтинг країн, де працює ЄБРР, за користуванням критовалютами

Глава Мінекономіки України очікує зростання ВВП у 2025р на 2%

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

"Ліси України" на торгах законтрактувало на ІV кв. 99% деревини і дров

Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми "єОселя"

Ціни на молоко в Україні залишаться стабільними через падіння попиту на вітчизняну молокопродукцію на зовнішніх ринках

ОТП Банк завершив приєднання "ОТП Факторинг Україна"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА