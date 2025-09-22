Інтерфакс-Україна
Економіка
16:38 22.09.2025

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 55 тис. абонентів у трьох областях

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Минулого тижня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повернути світло жителям 101 населеного пункту, постраждалого внаслідок ворожих обстрілів.

"Електрика знову доступна у домівках понад 55 тис. родин Дніпропетровської, Донецької та Київської областей. Спеціалісти ОСР "ДТЕК Мережі" відновлюють мережі одразу, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС", - повідомив операційний холдинг у понеділок.

На Дніпропетровщині з 15 по 21 вересня енергетики змогли повернути електропостачання у 45,1 тис. домівок. Ворог вже постійно обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

За інформацією компанії, у Донецькій області, де ситуація стає все важчою, минулого тижня фахівцям вдалося повернути світло в домівки 7,3 тис. родин місцевих мешканців.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електрику у 2,9 тис. осель.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 21,6 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #електропостачання #дтек #відновлення

