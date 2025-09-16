Інтерфакс-Україна
Економіка
13:38 16.09.2025

Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

Тарифи на послуги з передачі електричної енергії протягом 2026-2027 рр. зростатимуть за базовим сценарієм розвитку економіки України на 4-7% на рік з подальшим зниженням на 8% у 2028 році та при прибутковій діяльності НЕК "Укренерго".

Такий прогноз міститься у щорічній інформації про фіскальні ризики, підготовленій Міністерством фінансів України за даними 12 держкомпаній у рамках ухвалення держбюджету-2026.

У межах документа базовий, альтернативний і негативний сценарії розвитку по кожній компанії змодельовано на основі макроекономічних сценаріїв. Зокрема, базовий сценарій передбачає відсутність впливу збройної агресії РФ на роботу морських портів та їх вихід на повну потужність з 2026 року. При цьому кожне держпідприємство надало вхідні дані за специфічними змінними за кожним сценарієм.

"За всіма сценаріями очікується, що протягом 2026–2028 рр. діяльність НЕК "Укренерго" буде прибутковою (…) Очікується, що прибутковість компанії буде кращою, ніж у минулих періодах, головним чином завдяки вищим тарифам", - зазначили автори документу.

У 2025 році очікується все ще збиткова діяльність системного оператора.

Згідно з базовим сценарієм, обсяги передачі е/е у 2025-2028 рр. збільшуються в середньому на 2-3% на рік, витрати на ПСО скорочуються на 2-6% на рік з одночасним зменшенням кредиторської заборгованості, а капітальні витрати за чотири роки становитимуть 79,3 млрд грн.

Внески "Укренерго" до державного бюджету, пов’язані зі сплатою податків та дивідендів, очікуються протягом 2026–2028 рр. за усіма сценаріями, у 2025 році – не очікуються. Загальні чисті надходження до бюджету коливатимуться від 4 млрд грн до 8 млрд грн щороку і будуть вищими, ніж у попередні роки.

За даними Мінфіну, чистий збиток "Укренерго" у 2024 році становив 38 млрд грн проти прибутку в 0,2 млрд грн у 2023 році. Значний збиток було отримано за рахунок відновлення на балансі вартості "зелених" облігацій сталого розвитку у зв’язку із припиненням їх обслуговування з 9 листопада 2024 року (списання на витрати дисконту).

За підсумками 2024 року НЕК теж зафіксувала значне зростання доходів – до 101,1 млрд грн проти 83 млрд грн у 2023 році, незважаючи на складне економічне середовище та перебої в роботі. Такий показник був зумовлений вищими тарифами на передачу е/е, при цьому обсяги передачі зростали помірно.

Теги: #укренерго #електроенергія #тарифи

