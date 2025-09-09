Інтерфакс-Україна
Економіка
16:07 09.09.2025

Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

2 хв читати
Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

Уряд ухвалив рішення продовжити максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року (раніше - до 31 березня 2026 року), відтак аграії зможуть продовжити строк дії вже укладених кредитних договорів ще на один рік на умовах, що діятимуть на момент пролонгації, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

У ньому акцентували, що таке рішення дасть змогу уникнути дефолту за наявними кредитами, забезпечити агросектор фінансовими ресурсами для посівної кампанії в умовах війни, втрати врожаїв та обмежень експорту.

"Це рішення — про виживання українського агросектору. Через посуху, зруйноване зрошення і торговельні обмеження тисячі фермерів у південних і східних регіонах зазнали критичних втрат. Зокрема, на Херсонщині втрачено понад 55 тис. га посівів, на окремих полях урожай знищено повністю. Продовження пільгового кредитування до кінця березня 2027 року саме зараз — це спосіб зберегти господарства, робочі місця і подбати про продовольчу безпеку країни", — пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Мінекономіки уточнило, що агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9% ". У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за вісім місяців 2025 року — ще 35,8 млрд грн.

Реалізація прийнятих змін не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів. Фінансування здійснюватиметься в межах передбачених коштів Фонду розвитку підприємництва, резюмували в міністерстві.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.

Теги: #кабмін #мінекономіки #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 09.09.2025
Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

09:36 09.09.2025
Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

02:44 09.09.2025
Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

Радник Зеленського підтвердив влучання частини ракети "Іскандер" по будівлі уряду України

21:35 08.09.2025
Кабмін затвердив порядок перетворення держпідприємства в державне некомерційне товариство

Кабмін затвердив порядок перетворення держпідприємства в державне некомерційне товариство

20:05 08.09.2025
Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

19:01 08.09.2025
Україна пропонує хвостосховища та відходи ГМК як альтернативні родовища ритичних матеріалів – Мінекономіки

Україна пропонує хвостосховища та відходи ГМК як альтернативні родовища ритичних матеріалів – Мінекономіки

16:05 08.09.2025
Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю

15:41 08.09.2025
У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

21:38 07.09.2025
Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

ОСТАННЄ

Укрексімбанк профінансував 700 МВт ВДЕ, приблизно 300 МВт з яких – ВЕС - член правління

У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

Система онлайн-моніторингу грального бізнесу у 1-й версії запрацює до кінця 2025р - 1-й віцепремʼєр

Запуск банку залишається пріоритетною ціллю "Укрпошти " – гендиректор

Міноборони скасувало застарілу вимогу щодо температури спалаху для дизпалива 62 градуси – директор А-95

Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Збитки вагоноремонту у 2025р сягнуть 600 млн грн через падіння перевезень та профіцит вагонів – керівник напрямку УЗ

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Саудівська Аравія в жовтні помітно знизить ціни на нафту для Азії та Європи

Без структурної реформи системи протимінної діяльності очищення сільгоспугідь розтягнеться на десятиліття - Рахункова палата

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА