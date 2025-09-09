Агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9%" - Мінекономіки

Уряд ухвалив рішення продовжити максимальний строк пільгового кредитування для аграріїв за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" до 31 березня 2027 року (раніше - до 31 березня 2026 року), відтак аграії зможуть продовжити строк дії вже укладених кредитних договорів ще на один рік на умовах, що діятимуть на момент пролонгації, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

У ньому акцентували, що таке рішення дасть змогу уникнути дефолту за наявними кредитами, забезпечити агросектор фінансовими ресурсами для посівної кампанії в умовах війни, втрати врожаїв та обмежень експорту.

"Це рішення — про виживання українського агросектору. Через посуху, зруйноване зрошення і торговельні обмеження тисячі фермерів у південних і східних регіонах зазнали критичних втрат. Зокрема, на Херсонщині втрачено понад 55 тис. га посівів, на окремих полях урожай знищено повністю. Продовження пільгового кредитування до кінця березня 2027 року саме зараз — це спосіб зберегти господарства, робочі місця і подбати про продовольчу безпеку країни", — пояснив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Мінекономіки уточнило, що агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах програми "5-7-9% ". У 2024 році аграрії залучили 46,9 млрд грн пільгових кредитів, а за вісім місяців 2025 року — ще 35,8 млрд грн.

Реалізація прийнятих змін не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів. Фінансування здійснюватиметься в межах передбачених коштів Фонду розвитку підприємництва, резюмували в міністерстві.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.