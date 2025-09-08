Інтерфакс-Україна
Економіка
14:53 08.09.2025

"Енергоатом" від початку року сплатив 102 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-серпень

1 хв читати
"Енергоатом" від початку року сплатив 102 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-серпень

АТ "НАЕК "Енергоатом" від початку 2025 року продовжує у повному обсязі виконувати спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО), спрямовані на зниження її вартості для населення.

"Від початку року за послугу ПСО "Енергоатом" уже сплатив 102,2 млрд грн (з ПДВ). Зокрема, покрито 100% вартості послуги за січень-серпень 2025 року та 40% прогнозної вартості за вересень", - повідомила компанія у понеділок.

Згідно з фінансовим планом "Енергоатома", прогнозна вартість послуги ПСО у 2025 році становить 163,9 млрд грн (з ПДВ).

В компанії нагадали, що у 2024 році за послугу ПСО було спрачено 153 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2024 році "Енергоатом" спрямував на виплату ПСО 58% від свого чистого доходу. Чистий прибуток компанії за минулий рік склав 1,3 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #псо #енергоатом

