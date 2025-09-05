Стан готовності основних секторів до опалювального сезону понад 80% - Свириденко

Готовність основних секторів до майбутнього опалювального сезону в Україні наразі складає понад 80%, заявляє прем'єр-міністр України Юлія Свириденко

"Підготовка до зими. Кожна зима під час війни - це тест на стійкість. Ми маємо працювати з вами як одна команда. Сьогодні стан готовності по основних секторах понад 80%", - сказала Свириденко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад в п'ятницю в Ужгороді.

Зокрема, за її словами, уже підготовлено 115 тис. житлових будинків, що складає 79,6% від плану, а також 21 тис. об'єктів соціальної сфери, що складає 87,6%.

"До початку сезону ми плануємо, що будуть завершені всі необхідні заходи", - наголосила прем'єр.