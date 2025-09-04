Лише дві з 37 компаній перенесли надання послуг з балансування енергосистеми з 1 жовтня на 4 місяці – топменеджер "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Тільки дві компанії в цілому на 2 МВт поки що скористалися правом відтермінувати надання послуг з балансування енергосистеми, які мали надаватися з 1 жовтня, повідомив директор з ринкових операцій НЕК "Укренерго" Олександр Стремоух.

"Лише дві з 37 компаній, які виграли на перших двох аукціонах на допоміжні послуги і мали надавати їх з 1 жовтня, скористалися послугою відтермінування. Вони переносять їх на чотири місяці", – сказав Стремоух на форумі "Заряджай і заробляй: Як УЗЕ відкривають нові можливості на ринку електроенергії", організованому Асоціацією сонячної енергетики України та АТ "Оператор ринку".

Згідно з представленою ним на форумі презентацією, йдеться про два об’єкти газової генерації.

Він додав, що "ближче до 15 вересня, можливо, будемо мати ще дві компанії, які попросять відтермінування", а також звернув увагу, що перенесення термінів має наслідком фінансове навантаження на учасників ринку, аби не було зловживань.

В цілому ж Стремоух дуже позитивно оцінив роботу переможців перших двох довгострокових спецаукціонів "Укренерго", які відбулися у серпні 2024 року, і послуги за якими мають надаватися з 1 жовтня. У презентації зазначається, що дві компанії в цілому на 27 МВт вже долучилися до реєстру надання допоміжних послуг, дев'ять компаній на 235 МВт пройшли сертифікацію й отримали відповідне свідоцтво, ще 12 компаній на 111 МВт – на завершальному етапі проходження сертифікації, інші 12 компаній на 108 МВт – в процесі реалізації проєктів проходження випробувань.

Директор з ринкових питань "Укренерго" пояснив, що у процесі підготовки об’єктів до роботи переможці аукціонів зіткнулися з низкою труднощів, зокрема, пов’язаних з поставками обладнання та приєднанням до мереж, але висловив сподівання, що переважна більшість з них до 1 жовтня буде повністю готова надавати послуги.

"Думаю, скороченню шляху до роботи учасників ринку сприяли створені нами комфортні умови взаємодії, онлайнсертифікація, проведена велика кількість нарад і тестів, а також постійні консультації", – висловився Стремоух.

Він звернув увагу на те, що у результаті проведених аукціонів видно, що велику долю на ринку доппослуг займатимуть саме УЗЕ. Зокрема, УЗЕ на аукціоні 15 серпня 2024 року на резерв підтримки частоти (РПЧ, завантаження та розвантаження протягом 15 сек.) стали єдиними переможцями і покрили 97% потреби в цій послузі, запропонованій на аукціоні. На аукціоні 22 серпня (автоматичні резерви відновлення частоти, в тому числі симетричні, аРВЧ) серед акцептованих потужностей 45% УЗЕ, 45% – нова газова генерація та 10% – існуюча генерація. Результати акцепту на аукціоні 24 грудня 2024 року такі: 70% – УЗЕ, 20% – нова газова генерація, 10% – існуюча генерація. На аукціоні 27 травня акцептовано 90% УЗЕ та 10% нової газової генерації.

Як повідомлялося, переможці спеціальних аукціонів НЕК "Укренерго" на нову балансуючу потужність отримали право на відтермінування надання допоміжних послуг (ДП) на один-чотири календарних місяці за рахунок фінансового забезпечення в розмірі 25-100%.

Умовою для відтермінування є збільшення фінансового забезпечення виконання договору про надання ДП на 20%. За умовами спецаукціонів, розмір фінансового забезпечення для їхніх переможців становив EUR30 тис./МВт.

Протягом п’яти робочих днів з дати укладення додаткової угоди до договору про надання ДП з перенесенням його термінів "Укренерго" перераховує з рахунку ескроу на свій поточний рахунок 25% збільшеного фінзабезпечення у разі відтермінування ДП на один місяць, 50% – на два місяці, 75% – на три місяці, 100% – на чотири місяці.

Перші в історії довгострокові спецаукціони "Укренерго" провело у 2024 році (два в серпні та один у грудні) та у 2025 році (один у травні). Їхня суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п’ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години – розвантаження чи завантаження об’єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

За їхніми результатами НЕК в цілому придбала до 788 МВт потужностей, що мають допомогти у збалансуванні енергосистеми. Переможцями чотирьох аукціонів стали понад 70 компаній, серед яких ПрАТ "Укргідроенерго", мережа АЗК ОККО, Тилігульська ВЕС-2, низка об’єктів газової генерації, СЕС та установок зберігання е/е (УЗЕ). Відповідно до умов аукціонів, ДП мають надаватися з 1 жовтня 2025 року, та з 1 січня й 1 грудня 2026 року.