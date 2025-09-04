Інтерфакс-Україна
10:20 04.09.2025

"Укрнафта" продовжує впроваджувати стандарти API, що сприяють взаємозамінності обладнання та ефективності процесів

АТ "Укрнафта" продовжує покращувати умови роботи, зокрема оновлює техніку та обладнання та впроваджує стандарти The American Petroleum Institute (API), повідомив в.о. голови правлiння товариства Юрiй Ткачук у Facebook.

"Зокрема: з початку 2025 року поставлено 163 од. спецтехніки та транспорту — від вахтових автобусів до паропідігрівальних установок", - написав він.

"Укрнафта" також закупила 140 вагон-будинків для бригад з поточного та капітального ремонту свердловин на заміну тим, що прослужили понад 20 років.

Окрім того, залучено 101 од. аварійно-ловильного та фрезерувального обладнання швейцарської Weatherford. Наразі профільні фахівці навчають персонал роботі за стандартами API.

За словами Ткачука, компанія також виготовила й запустила фільтраційну установку власного виробництва, впровадила ефективну систему очищення розчину під час капітального ремонту свердловин.

"Проведено капітальні ремонти в регіональних підрозділах: оновлюються робочі місця, побутові приміщення, адміністративні будівлі", - додав він.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.

