Інтерфакс-Україна
Економіка
14:12 03.09.2025

НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

1 хв читати
НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

Національний банк України (НБУ) активно лобіює внесення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу країн із неналежним контролем за відмиванням коштів, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це дасть змогу встановити жорсткіші інституційні межі для контролю за фінансовими операціями з російськими елементами в Європейському Союзі і дати додатковий поштовх для наших інших міжнародних партнерів", – зазначив він.

Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк продовжує домагатися включення РФ до "чорного списку" Групи з протидії відмиванню грошей (FATF),

"Включення Росії до "чорного списку" FATF - один з пріоритетів голови (Андрія Пишного - ІФ-У) з початку каденції. Він цю тему завжди підіймає на зустрічах з центробанкірами. Ми в НБУ на постійній основі працюємо над розширенням аргументації щодо необхідності такого рішення", – сказав перший заступник.

Він нагадав, що за результатами останнього пленарного засідання FATF було наголошено на ризиках для міжнародної фінансової системи, після чого найбільші банки Індії почали відмовлятись обслуговувати компанії з російським слідом.

На початку червня цього року Financial Times із посиланням на посадовців Єврокомісії повідомило, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку", що може посилити фінансовий тиск на Москву. Йшлося про те, що таке рішення підтримує більшість членів Європарламенту, але остаточне воно ще не ухвалено.

Теги: #ніколайчук #нбу #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 03.09.2025
НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

13:45 03.09.2025
Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

12:00 02.09.2025
Ми інвестиційних порад не даємо. Крім того, що варто довіряти політиці НБУ і національній валюті – Ніколайчук

Ми інвестиційних порад не даємо. Крім того, що варто довіряти політиці НБУ і національній валюті – Ніколайчук

11:32 02.09.2025
Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

Передумови до повернення 14-денних депосертифікатів поки відсутні – 1-й заступник голови НБУ

11:17 02.09.2025
Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень – 1-й заступник голови НБУ

10:53 02.09.2025
Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

10:45 02.09.2025
У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

У НБУ очікують на сезонне зростання попиту на валюту, але менше рівнів минулого року – 1-й заступник голови

10:42 02.09.2025
Необхідність перегляду стрес-тестів через погіршення макропрогнозу відсутня – 1-й заступник голови НБУ

Необхідність перегляду стрес-тестів через погіршення макропрогнозу відсутня – 1-й заступник голови НБУ

10:26 02.09.2025
НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

09:56 02.09.2025
У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

У Нацбанку відсутні плани включати криптоактиви до міжнародних резервів

ВАЖЛИВЕ

НБУ вивчає питання переходу на євро, проте курсоутворюючою валютою для України залишається долар

Україні вдасться уникнути рецесійних явищ та мати прискорене зростання після війни, вважають у НБУ

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

НБУ бачить з $65 млрд необхідного міжнародного фінансування на 2026-2027рр підтвердженими близько третини

ОСТАННЄ

Уряд за липень компенсує 135,9 млн грн за придбану аграріями вітчизняні с/г техніку та обладнання

Експортні квоти на вершкове масло не вичерпані, внутрішній попит не активізувався

Обсяг виплаченого нацкешбеку зріс на 3,5% у липні

Затверджено єдиний порядок підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

CreditKasa, CreditPlus, My Credit, "Є Гроші" та "ШвидкоГроші" отримали найбільше доходу від фінпослуг у І пів.-2025

"Метінвест" реалізує металопрокат на 30% на ринку України і 70% відвантажує за кордон - СOО

На нацбезпеку і оборону спрямовується 62,8% видатків загального фонду держбюджету – нардеп Підласа

Негода знеструмила чотири населені пункти у двох областях, енергоспоживання знижується з падінням спеки – "Укренерго"

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Голова бюджетного комітету Ради Підласа відзначає перевиконання плану доходів Держбюджету-2025 за 8 місяців на 6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА