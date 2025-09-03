НБУ лобіює внесення РФ до "сірого списку" ЄС

Національний банк України (НБУ) активно лобіює внесення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу країн із неналежним контролем за відмиванням коштів, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це дасть змогу встановити жорсткіші інституційні межі для контролю за фінансовими операціями з російськими елементами в Європейському Союзі і дати додатковий поштовх для наших інших міжнародних партнерів", – зазначив він.

Ніколайчук також наголосив, що Нацбанк продовжує домагатися включення РФ до "чорного списку" Групи з протидії відмиванню грошей (FATF),

"Включення Росії до "чорного списку" FATF - один з пріоритетів голови (Андрія Пишного - ІФ-У) з початку каденції. Він цю тему завжди підіймає на зустрічах з центробанкірами. Ми в НБУ на постійній основі працюємо над розширенням аргументації щодо необхідності такого рішення", – сказав перший заступник.

Він нагадав, що за результатами останнього пленарного засідання FATF було наголошено на ризиках для міжнародної фінансової системи, після чого найбільші банки Індії почали відмовлятись обслуговувати компанії з російським слідом.

На початку червня цього року Financial Times із посиланням на посадовців Єврокомісії повідомило, що Європейський Союз розглядає можливість внесення Росії до свого "сірого списку", що може посилити фінансовий тиск на Москву. Йшлося про те, що таке рішення підтримує більшість членів Європарламенту, але остаточне воно ще не ухвалено.