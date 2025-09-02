Інтерфакс-Україна
Економіка
09:43 02.09.2025

"ДТЕК" відновив електропостачання для 15 400 абонентів Одещини після обстрілів

1 хв читати
Енергетикам "ДТЕК" вдалося повернути живлення для 15 400 родин Одеської області після масованого обстрілу.

Як повідомив енергохолдинг у Телеграм-каналі у вівторок, наразі в Одеській області тривають відновлювальні роботи.

"Продовжуємо цілодобово працювати, щоб кожна родина була зі світлом", - наголосили в "ДТЕК".

Як повідомлялося, російські війська в ніч на вівторок вдарили по українським містам і населеним пунктам в прифронтових регіонах, Київській області, а також знову атакували Одеську припортову інфраструктуру.

 

Теги: #дтек #енергетика

