"Нафтогаз" у разі бронювання LNG-терміналу у Польщі зможе вийти на прямі закупівлі американського СПГ – ексочільник ОГТСУ

Україна найближчі 10 років буде імпортувати до 4 млрд куб. м газу щорічно, тому НАК "Нафтогаз України" варто розглядати підписання довгострокових контрактів на постачання скрапленого природного газу (СПГ), вважає ексочільник "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Я давно виступаю за вихід "Нафтогазу" на прямі закупівлі СПГ (насамперед американського) та його постачання до України саме через Польщу (…) А для цього потрібно мати довгострокове бронювання і СПГ-терміналу", - написав він у Facebook.

Як повідомив Макогон, наразі Польща оцінює попит на другий LNG-термінал у Гданську. Зокрема, польська газотранспортна Gaz-System оголосила нові консультації щодо можливого встановлення другої плавучої установки для зберігання та регазифікації газу (FSRU) у Гданську. До 30 вересня 2025 року учасники ринку можуть подати заявки з орієнтовними потребами у потужностях та умовами контрактів.

"Цікаво, чи прийме державний "Нафтогаз" участь у цьому оцінюванні попиту на додатковий СПГ-термінал у Польщі", - зазначив він.

За інформацією ексочільника ОГТСУ, наразі у Польщі вже будується перший FSRU з потужністю близько 6,1 млрд куб. м на рік, запуск якого заплановано на 2028 рік. Другий термінал може додати ще понад 4 млрд куб. м, що суттєво посилить енергетичну незалежність Польщі та регіону.

Як повідомлялося, станом на кінець минулого тижня загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становив 11,2 млрд куб. м при урядовому плані накопичення до 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобової закачки 48 млн куб. м.

Водночас, на думку Макогона, вказаний запланований обсяг накопичення газу на 1 листопада 13,2 млрд куб. м є занизьким, який потребуватиме додаткового імпорту взимку ще 1,5 млрд куб. м.