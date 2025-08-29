Інтерфакс-Україна
Економіка
18:50 29.08.2025

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком у ході робочого візиту до США провели зустріч із керівництвом американської фондової біржі Nasdaq, яке підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки.

"Разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з керівництвом Nasdaq, яке підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки — наші цілі тут повністю збігаються. Символічно, що розмова відбулася саме у день лістингу Kyivstar. Це яскравий приклад стійкості українського бізнесу – виходити на світові ринки навіть під час війни", - написала Свириденко у телеграм в п'ятницю.

Як зазначила прем'єрка, для відбудови України вирішальне значення має приватний капітал.

"Чіткі сигнали від таких інституцій, як Nasdaq, зміцнюють довіру інвесторів. Ми націлені зробити українську економіку самодостатньою. Сподіваюся, що ця подія стане сильним сигналом для іноземних компаній: в Україні є потужний приватний сектор і реальні можливості для зростання. Наступний крок — більше українських компаній на глобальних ринках", - наголосила вона.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 29 серпня, українська делегація розпочала міжнародний візит до США, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема, координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки.

Теги: #делегація_україни #nasdaq

