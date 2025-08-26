Кабмін удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних

Кабінет міністрів удосконалив механізм зупинення реєстрації податкових накладних, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрощуємо умови роботи бізнесу. Уряд ухвалив зміни, що удосконалюють механізм зупинення реєстрації податкових накладних. Це дозволить вдвічі зменшити кількість платників податків, які стикаються з блокуванням", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, тепер: для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій буде передбачена безумовна реєстрація накладних; для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та "позитивної історії".

Вона повідомила, що ці зміни запрацюють через 30 днів, щоб був час на переналаштування системи.