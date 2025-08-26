Кабмін запустив спецумови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців - Свириденко

Кабінет міністрів України запустив спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави: 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів; 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце; 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30; 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

За її словами, програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

Вона нагадала, що "Власна справа" - це одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу, по якій за три роки 28 тис. українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи.