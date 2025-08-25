Валютні інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися ще на 9,3% на тлі стабільної гривні

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на міжбанківському ринку на $56,7 млн, або на 9,3% – до $551,2 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, упродовж минулого тижня негативно сальдо купівлі та продажу клієнтами банків – юридичними особами валюти було відносно стабільним у понеділок-четвер та коливалося у межах $53,6-62,5 млн на день, що в середньому на 17,4% менше за показник попереднього тижня.

На ринку валютообмінних операцій населення протягом тижня спостерігалося зростання попиту на валюту: якщо за суботу-понеділок продаж валюти перевищив її купівлю на $11,1 млн, то у четвер – на $29,3 млн, тоді як у минулий четвер цей показник сягав $10,5 млн.

Крім того у четвер населення вперше за два тижні знову більше купувало безготівкової валюти, аніж продовало її – на $3,8 млн щодня.

Офіційний курс гривні до долара минулого тижня трохи зміцнився – з 41,3401 грн/$1 до 41,2839 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася й на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився на і самі 5-6 коп.: купівля - приблизно до 41,32 грн/$1, а продаж – до близько 41,39 грн/$1.