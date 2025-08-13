Інтерфакс-Україна
Економіка
20:12 13.08.2025

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

2 хв читати
Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Виділення 19,4 тис. грн на тверде паливо кожному домогосподарству, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця, субсидії 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій та збільшення рівня бронювання до 100% військовозобов'язаних для критично важливих підприємств, ці заходи увійшли у перший пакет підтримки українців з прифронтових регіонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення… В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я", – написала вона у телеграм за результатами засідання уряду.

Як уточнила прем’єрка, за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік, а також додатково виділяє 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

За її словами, оплата суспільно корисних робіт збільшується на 33%, скасовуються адмінзбори та держмита, тож реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною, забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах, а медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги.

Свириденко додала, що також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги та передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

"Паралельно готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", – повідомила прем’єрка.

Інформація про загальна вартість першого пакету підтримки прифронтових регіонів у повідомлені відсутня.

 

Теги: #регіони #підтримка #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 13.08.2025
Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

Кабмін в середу планує ухвалити пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів - премʼєр

14:19 13.08.2025
ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки НКРЕКП у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT

ЄБРР здійснює набір до групи з підтримки НКРЕКП у впровадженні проєкту зі створення IT-системи REMIT

04:45 13.08.2025
Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Окупанти атакували українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

03:27 13.08.2025
Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони зупинили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

01:50 13.08.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:32 12.08.2025
ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

06:55 12.08.2025
Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

Британія і Канада підтримали зусилля Трампа, наголосивши, що мир має бути досягнутий разом з Україною, а не нав’язаний їй

03:29 10.08.2025
Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

21:53 09.08.2025
Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

20:15 09.08.2025
Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

ВАЖЛИВЕ

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

ОСТАННЄ

Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

Пакет підтримки "Нафтогазу" перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

Співвласники EVA і Varus за 608,1 млн грн перемогли в аукціоні з приватизації раніше керованого ними "Вінницяпобутхіму"

ЄБРР з початку війни надав "Нафтогазу" фінансування на загальну суму EUR1,6 млрд

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

Імпорт е/е після підвищення вечірніх прайс-кепів збільшився удвічі – "Д.Трейдінг"

Зарплати у будівельній галузі підвищено вдвічі - Мінрозвитку

Глава "Укргідроенерго" вважає доцільним вирівняти прайс-кепи на ринку е/е до вечірнього піка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА