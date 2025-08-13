Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Виділення 19,4 тис. грн на тверде паливо кожному домогосподарству, компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця, субсидії 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій та збільшення рівня бронювання до 100% військовозобов'язаних для критично важливих підприємств, ці заходи увійшли у перший пакет підтримки українців з прифронтових регіонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення… В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я", – написала вона у телеграм за результатами засідання уряду.

Як уточнила прем’єрка, за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік, а також додатково виділяє 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

За її словами, оплата суспільно корисних робіт збільшується на 33%, скасовуються адмінзбори та держмита, тож реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною, забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах, а медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги.

Свириденко додала, що також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги та передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

"Паралельно готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", – повідомила прем’єрка.

Інформація про загальна вартість першого пакету підтримки прифронтових регіонів у повідомлені відсутня.