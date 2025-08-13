Інтерфакс-Україна
Економіка
18:16 13.08.2025

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

Єврокомісія (ЄК) підписала в середу гарантійну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка дасть змогу одержати кредит у розмірі EUR500 млн "на енергетичну безпеку України", повідомило представництво ЄС у Києві.

"Фінансування дасть змогу державній компанії "Нафтогаз України" забезпечити екстрені закупівлі газу. Комісія гарантує 90% кредиту в межах зміненої програми HI-BAR (Highly Integrative Basic And Responsive - гарантійна програма для зеленої енергетики - ІФ-У), що фінансується в контексті інвестиційної платформи ЄС для України", - йдеться в комюніке, опублікованому на сайті делегації (представництва) Євросоюзу в Україні.

Як вважають у Єврокомісії, "поповнення виснажених газових запасів України за допомогою цього пакета фінансування матиме ключове значення для забезпечення доступу критично важливої інфраструктури та населення країни до джерел енергії в зимовий період".

Як зазначається, "Нафтогаз України" закуповуватиме природний газ на конкурентних умовах.

"Після погашення дворічного кредиту ЄБРР та Єврокомісія перерозподілять доступне гарантійне покриття на інвестиційні проєкти, які дають змогу залучати довгострокові приватні та державні інвестиції, наприклад, у сектор відновлювальних джерел енергії", - ідеться в повідомленні.

Представництво ЄС в Україні нагадує, що українська інвестиційна платформа є частиною фонду для України з бюджетом EUR50 млрд, покликаного залучати державні та приватні інвестиції для відновлення і реконструкції країни. Платформа має у своєму розпорядженні фінансові інструменти на загальну суму EUR9,3 млрд, включно з гарантіями за кредитами на EUR7,8 млрд і змішаним фінансуванням на EUR1,5 млрд.

"Мета платформи - мобілізувати EUR40 млрд інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України", - пояснюють у ЄС.

