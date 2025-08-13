Інтерфакс-Україна
11:29 13.08.2025

"Нафтогаз" підписав кредит з ЄБРР на EUR500 млн під гарантії ЄС для купівлі газу

НАК "Нафтогаз України" і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі EUR500 млн, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в середу.

"Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше - вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України", - зазначила вона.

За словами прем'єра, вказана позика дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.

Зі свого боку голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький зазначив, що підписання угоди є чітким сигналом, що українські партнери розуміють масштаб загроз, які створює РФ.

"Дякую ЄБРР та всім партнерам за довіру та підтримку. Вдячний уряду України за зусилля, спрямовані на посилення спроможностей "Нафтогазу". Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому - наш стратегічний пріоритет", - наголосив він.

Вперше кредит надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо "Нафтогаз" цим новим кредитом - найбільшим, який ми коли-небудь підписували в Україні. Наше фінансування підтримує енергетичну безпеку України - ключовий пріоритет наших інвестицій в країні - і допоможе забезпечити українців теплом та енергією цієї зими й надалі", - заявив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Група "Нафтогаз" закуповуватиме газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) – організації, що об'єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.

