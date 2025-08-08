Інтерфакс-Україна
Економіка
21:11 08.08.2025

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Світова організація торгівлі (СОТ) поліпшила прогноз для світової торгівлі товарами за підсумками поточного року і тепер очікує зростання показника на 0,9% замість прогнозованого у квітні скорочення показника на 0,2%.

Як ідеться у звіті організації, що виходить двічі на рік, зміна прогнозу пов'язана переважно з активізацією імпорту в США перед підвищенням мит.

"Світова торгівля продемонструвала стійкість перед обличчям постійних потрясінь, включно з нещодавнім підвищенням мит, - заявила голова СОТ Нгозі Оконджо-Івеала. - Активізація імпорту та поліпшення макроекономічної кон'юнктури дали змогу дещо поліпшити прогноз на 2025 рік. Однак наслідки нещодавніх тарифних заходів ще не проявилися у всій повноті. Тінь тарифної невизначеності, як і раніше, серйозно тисне на впевненість бізнесу, інвестиції та ланцюжки поставок. Невизначеність залишається однією з найбільш підривних сил у світовому торговельному середовищі".

Обсяг експорту товарів у Північній Америці, як очікується, скоротиться на 4,2% у 2025 році (у квітні прогнозувався спад на 12,6%), тоді як імпорт впаде на 8,3% (на 9,6%). В Азії прогнозується зростання першого показника на 4,9%, другого - на 3,3% (раніше очікувався підйом обох на 1,6%). У Європі, за оцінкою експертів СОТ, експорт знизиться на 0,9% (+1%), імпорт - збільшиться на 0,4% (+1,9%).

Водночас СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами на 2026 рік до 1,8% з 2,5%.

 

 

Теги: #сот #прогноз #торгівля

