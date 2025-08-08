Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 08.08.2025

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Фото: http://bank.gov.ua/

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго – колишнього власника банку "Фінанси та Кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році, повідомив Національний банк України у п’ятницю.

"На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову НБУ про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго", – зазначив центробанк.

Він нагадав, що Шевченківський суд зобов’язав Жеваго виплатити борг у сумі 1,539 млрд грн на користь НБУ, тому що ексвласник "Фінанси та Кредит" у 2015 році уклав договір поруки про погашення кредитів рефінансування банку за низкою кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Наголошується, що юридичний процес у Англії став продовженням багаторічної роботи НБУ з повернення цієї заборгованості, яка почалась у грудні 2015 року зі звернення до суду в Україні.

У грудні 2019 року рішення набрало законної сили і Національний банк звернувся до Державної виконавчої служби для примусового виконання судового рішення про стягнення заборгованості. Однак Жеваго ухилявся від його повного виконання, тому не вдалося поки що повністю виконати рішення суду в Україні, пояснив НБУ.

Інтереси Національного банку України в іноземній юрисдикції представляє радник – провідна світова юридична фірма Hogan Lovells International LLP, яка допомогла отримати перемогу націоналізованому ПриватБанку у судовому спорі в Лондоні з ексвласниками.

Як повідомлялося, НБУ 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення мажоритарним акціонером банку був Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.

